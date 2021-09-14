«Спартак» на своем льду примет петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве сегодня, 14 сентября, и начнется в 19:30 мск.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

На старте сезона СКА одержал три победы подряд — над «Северсталью» (3:2), «Локомотивом» (4:3) и «Адмиралом» (9:2). После этого подопечные Валерия Брагина проиграли «Автомобилисту» и нижегородскому «Торпедо».

«Спартак» в новом сезоне потерпел всего одно поражение — от «Салавата Юлаева». В активе красно-белых четыре победы: над «Адмиралом» (4:1), «Амуром» (3:1), «Витязем» (3:2 ОТ) и «Барысом» (4:1).