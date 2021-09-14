Криштиану Роналду триумфально вернулся в «Манчестер Юнайтед». Он забил два года в дебютном матче.

На пресс-конференции после матча футболист объяснил свою миссию в клубе: «У нас отличная молодая команда, фантастический тренер, но нам нужно укреплять уверенность в себе. Команде надо стать более зрелой».

Источник в «Манчестер Юнайтед» сообщает, что накануне дебютного матча Криштиану произнес мотивирующую речь перед игроками клуба: «Если вы, ребята, хотите добиться успеха, но мне нужно, чтобы вы всем сердцем полюбили этот клуб».

Криштиану призвал футболистов полностью отдаваться клубу и поддерживать товарищей по команде. Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» побеждать и хочет увидеть 100-процентную отдачу от товарищей по команде. Он хочет создать менталитет победителя, который останется даже после его ухода на пенсию.

36-летний нападающий играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Летом 2021-го года он перешел в команду из «Ювентуса».