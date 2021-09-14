Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы так долго отсиживались в окопах, при этом несли кровопролитные потери, по 3-4 гола нам все время забивали, поэтому, может быть, стоит как-то посмелее попробовать сыграть, забить, чем черт не шутит», — приводит слова Губерниева Sport24.

Комментатор подчеркнул, что «Зенит» является флагманом российского футбола, поэтому должен справиться с потерей Деяна Ловрена. Однако отсутствие защитника будет ощущаться в любом случае, уверен Губерниев.

«Я все-таки надеюсь, что «Зенит» сегодня будет смелым и решительным. Мой прогноз — результативная ничья, пусть будет 2:2», — сказал журналист.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится сегодня, 14 сентября, в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22:00 по московскому времени. Помимо Ловрена, сине-бело-голубым не помогут Вячеслав Караваев и Магомед Оздоев.