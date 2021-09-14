Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников избежал перелома ноги в матче с «Уралом» (4:0). Об этом сообщил агент футболиста Евгений Моисеев.

«Илья чувствует себя не совсем хорошо. Сегодня будем делать МРТ и после этого будет какая-то ясность. Травма связана с голеностопом — подозрение на растяжение связок. Вчера сделали снимок — перелома нет. С рукой, на которую наступили в матче, все в порядке», — приводит слова Моисеева Sport24.

Напомним, Самошников получил травму в матче с «Уралом» и был заменен на 72-й минуте. Медики «Рубина» увели футболиста с поля, держа его под руки. Со стадиона Илья уехал в машине скорой помощи.

23-летний Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. Ранее игрок защищал цвета «Торпедо», «Шинника», московского «Арарата» и ещё ряда клубов. С 2021 года защитник вызывается в сборную России.