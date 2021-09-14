Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению Малафеева, «Зениту» достался в соперники клуб, который на сегодняшний день является сильнейшим в Европе. Экс-игрок подчеркнул, что «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также один из лидеров АПЛ.

«Очевидно, сегодня «Зениту» будет крайне тяжело, «Челси» в АПЛ добивается побед хладнокровно и порой, кажется, слишком легко. Хотелось бы, безусловно, верить, что «Зенит» сможет навязать борьбу в предстоящем матче, и для меня большим успехом будет ничейный результат, я буду надеяться на лучшее и буду рассчитывать на достойный футбол со стороны «Зенита», — приводит слова Малафеева «Чемпионат».

Матч «Челси» — «Зенит» состоится сегодня, 14 сентября, в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22:00 по московскому времени.

Помочь сине-бело-голубым не смогут защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, а также полузащитник Магомед Оздоев.