Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо рассказал об ожиданиях от соперничества с российским лыжником Александром Большуновым.

Норвежец упорно тренируется, готовясь к предстоящему олимпийскому сезону. Он не фокусируется только на соперничестве с Александром: «Я не хожу, постоянно думая исключительно о Большунове».

Клэбо с нетерпением ждет зимний сезон: «Предстоящие дуэли будут безумно классными. Самые крутые гонки те, где идет плотная борьба и как можно больше дуэлей». Йоханнес испытывает кайф, когда побеждает на таких стартах. Он надеется, что таких гонок будет много.

Норвежский лыжник не следит за подготовкой Александра и не рассказывает о своих тренировках: «Я не стану выдавать, как собираюсь его победить».

Клэбо не общался с Большуновым после окончания сезона. Соперники встретятся на старте в Руке.