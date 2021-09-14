Московское «Динамо» одержало очередную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча с «Адмиралом» из Владивостока состоялась на стадионе «Фетисов Арена».

Матч завершился со счётом 5:3. Победную шайбу в концовке третьего периода забил Николай Чебыкин. Дмитрий Рашевский оформил дубль за «Динамо», а Вадим Шипачев набрал три очка по схеме 1+2.

За «Адмирал» две шайбы забросил Марк Верба.

В следующем матче «Динамо» сыграет с «Сибирью». Встреча состоится в четверг, 16 сентября. Начало – в 15.30 по московскому времени.