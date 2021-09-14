Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась мнением о конфликте Матвея Елисеева с тренером Юрием Каминским.

«Мне очень не нравится, когда внутренняя кухня сборной команды вываливается в прессу, которая не в лучшем виде представляет все происходящее. Мы тренируемся, работаем, готовимся, и тут все внимание притягивают такие скандальные вещи. Я не хочу, чтобы все уходило в такую попсу, а биатлон держался только на таких хайповых новостях», — приводит слова Богалий News.ru.

Экс-спортсменка добавила, что 20 лет назад ситуация, в которой биатлонист вступил в полемику с тренером или ослушался его указаний, была бы просто невозможна. По её мнению, у них с Елисеевым разное понимание того, что такое спортсмен сборной России.

Напомним, Елисеев начинал подготовку к сезону под руководством Каминского. Вопреки указаниям тренера, он самовольно провел имитацию в гору на Сёминском перевале. После этого спортсмен перешел в группу Сергея Башкирова.