Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников турнира серии челленджер Finlandia Trophy, который будет проходить в Эспоо с 6 по 10 октября.

В женском одиночном катании Россию представят Камила Валиева, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева. Также в Эспоо выступят американки Карен Чен и Амбер Гленн, перешедшая в сборную Белоруссии Виктория Сафонова и Анастасия Губанова, которая теперь представляет Грузию.

В мужском катании от России заявлены Михаил Коляда, Евгений Семененко и Андрей Мозалев. Также в состав участников вошли итальянец Маттео Риццо, швед Николай Майоров, американец Джейсон Браун и канадец Киган Мессинг.

В парном катании выступят россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро и новообразованная пара Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд.

В танцах на льду ожидается выступление россиян Александры Степановой/Ивана Букина и Софьи Шевченко/Игоря Еременко, французов Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона и американцев Мэдисон Чок/Эвана Бейтса.

С полным списком участников можно ознакомиться на сайте ISU.