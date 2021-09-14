Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич поделился ожиданиями от Лиги Европы.

Польский клуб оказался в одной группе с московским «Спартаком». Командам предстоит побороться с «Напони» и «Лестером» за выход в следующую стадию турнира.

Чеслав Михневич доволен подбором соперников: «Я все еще рад. С точки зрения футбола и болельщиков очень привлекательный подбор соперников». После жеребьевки главный тренер испытывал эйфорию, а теперь думает, что нужно сделать, чтобы хорошо сыграть в предстоящих матчах.

Главный тренер «Легии» не считает проблемы красно-белых катастрофичными: «Спартак» и правда плохо начал сезон в РПЛ. Но если кто-то посмотрим на наш старт в чемпионате Польши, тоже могут возникнуть вопросы». Возвращение Промеса и Мозеса в стартовый состав серьезно усилило московский клуб по мнению Михневича.

Для выхода из группы команда должна занять первые два места. Третье место гарантирует попадание в плей-офф Лиги конференций. Оно Михневичу кажется самым реальным.