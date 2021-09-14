Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес поделился, как тяжело было его спортсмену драться с Александром Волковым.

«Вам, людям из России, стоит гордиться Александром Волковым, потому что это единственный бой Сирила, после которого все его лицо было в синяках», – сказал Лопес.

Сирил Гана провел шесть боев в UFC и девять – в ММА. Раньше он никогда не получал по лицу.

Тренер чемпиона хорошо изучил Волкова и подготовил своего бойца. Лопес предупредил Сирила Гана, что для победы придется пропускать много ударов. По-другому россиянина победить было невозможно: «К Волкову никак не подойти на нужную дистанцию без пропущенных ударов. Он очень большой, очень техничный». План Лопеса сработал.

26 июня Сирил Ган победил Александра Волкова единогласным решением судей на UFC Vegas 30.