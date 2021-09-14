Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг легкоатлетки Марии Ласицкене. Она не смогла принять участие в американском этапе «Бриллиантовой лиги». Представители США не дали визы Ласицкене и Сидоровой.

Депутат считает, что легкоатлеток не пустили в страну из-за текущей политической обстановки: «Я сам провожу много соревнований в России и знаю, как порой бывает тяжело добиться для разных стран визовой поддержки. Но при желании организаторов любой вопрос можно решить».

Свищев добавил, что отсутствие российской легкоатлетки на турнире в США может ударить по репутации турнира. Он считает, что проведение соревнований без ведущей спортсменки мира не имеет смысла.