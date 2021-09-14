Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев обошел Сергея Мозякина по количеству результативных передач в Континентальной хоккейной лиге.

Нападающий «Динамо» выдал два результативных паса в выездной встрече регулярного чемпионата с «Адмиралом» из Владивостока.

34-летний форвард московского клуба сделал 510 передач за карьеру. Он обошел Сергея Мозякина (509 шайб), завершившего карьеру в прошлом сезоне.

Ранее Шипачев играл в КХЛ за «Северсталь» и петербургский СКА. В 2017 году Вадим выступал в НХЛ в составе «Вегас Голден Найтс». Шипачев – чемпион мира и олимпийский чемпион в составе сборной России.