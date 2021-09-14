Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о том, почему его ученики Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева начнут сезон с выступления на этапе Кубка России в Сызрани.

«Между контрольными прокатами и турниром Finlandia Trophy будет практически целый месяц, так что нам нужно будет где-то стартовать», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом Nevasport.

Напомним, этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани состоится 22-26 сентября. Ранее информацию об участии Коляды и Туктамышевой в этом турнире сообщил директор ЛДС «Роснефть Арена» Михаил Малкин.

Также Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда попали в официальную заявку на турнир серии ISU Challenger в финском Эспоо — Finlandia Trophy. Также на этом турнире будет соревноваться Евгений Семененко.