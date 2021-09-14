Экс-игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала», эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом».

Андрей считает, что матч с действующим чемпионом Лиги – большой вызов для клуба. Добавляет ответственности и то, что «Зенит» – единственный представитель России в Лиге Европы.

Аршавин считает, что переживать за «Зенит» будут не только в Санкт-Петербурге. Следить за командой будут любители футбола по всей стране.

«Зенит» сыграет свой первый матч в Лиге чемпионов-2021/2022 против «Челси» 14 сентября в 21:45 по московскому времени.