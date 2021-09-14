Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что «Реал» может приобрести сразу двух топ-форвардов: Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинга Холанда из «Боруссии»

«Мадрид» продал игроков на 200 миллионов евро. У них есть деньги, чтобы подписать и Мбаппе, и Холанда», – сказал Тебас.

По итогам прошлого сезона «Реал» не понес заметных потерь, кроме того достаточно выгодно продал игроков.

Напомним, что за минувшее лето «Реал» попрощался с защитником Рафаэлем Вараном (он ушел в «Манчестер Юнайтед»), хавбеком Мартином Эдегором (футболист теперь выступает за «Арсенал») и Серхио Рамосом. Защитник ушел из клуба на правах свободного агента. Его подписал «ПСЖ».

Кроме того, мадридский клуб отправил в аренду Альваро Одриосола, Такефуса Кубо и Браима Диаса.