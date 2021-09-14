Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что ждет от сезона в Лиге чемпионов.

Тренер не торопит события: «Это первая игра на групповом этапе, участие в плей-офф еще нужно заслужить». В начале каждого сезона Гвардиолу спрашивают, кого он считает фаворитом. Пепу тяжело ответить, футбол непредсказуем. В турнире участвуют сильнейшие команды Европы. Гвардиола отмечает, что матчи группового этапа не даются легко.

Главный тренер «Манчестера» согласен, что ему пора выиграть Лигу чемпионов. Если получится – он будет счастлив за клуб, но пока не даст никаких обещаний: «Потом люди смогут проанализировать период моей работы».

Гвардиола отметил своих игроков, он считает, что футболисты добились невероятных успехов за последние пять лет.

Напомним, Пеп Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в феврале 2016 года.