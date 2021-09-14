Мужская сборная России по волейболу начала встречу против команды Польши в четвертьфинале чемпионата Европы 2021 года.

Игра проходит на стадионе “Эрго-Арена” в Гданьске. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В четвертьфинале сборная России одержала волевую победу над командой Украины, а сборная Польши сумела обыграть сборную Финляндии. Победитель этой пары встретится с лучшей командой из четвертьфинала Чехия — Словения (эта встреча пройдет завтра, 15 сентября).

В целом, подопечные Туомаса Саммельвуо потерпели пока всего одно поражение на турнире — от Турции на старте чемпионата. Затем россияне на тай-брейке вырвали победу у команды Нидерландов, а после этого уверенно обыграли Финляндию, Испанию и Северную Македонию.