Петербургский СКА начал встречу против московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра проходит в Москве на стадионе «Мегаспорт».

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

На старте сезона петербургские армейцы сумел одержать три победы подряд — над «Северсталью» (3:2) и «Локомотивом» (4:3) на выезде и над «Адмиралом» (9:2) дома. После этого подопечные Валерия Брагина проиграли екатеринбургскому «Автомобилисту» (в Петербурге) и нижегородскому «Торпедо» (в Нижнем Новгороде».

«Спартак» идет в чемпионате ровнее — у московской команды только одно поражение в сезоне, от уфимского «Салавата Юлаева». В активе красно-белых четыре победы: над «Адмиралом» (4:1), «Амуром» (3:1), «Витязем» (3:2 ОТ) и «Барысом» (4:1).