Главный тренер «Спартака» Руй Витория разозлился после вопроса бывшего полузащитника красно-белых Сослана Гатагова.

Экс-футболист сказал, что некоторые действующие игроки в беседе с ним отметили легкость тренировок португальского тренера.

«Если кто-то говорит, что это были самые легкие сборы в их жизни – значит они им понравились», – ответил Витория. Главный тренер «Спартака» отказался обсуждать слухи. По его мнению такие разговоры находятся за гранью, а на кону игры в Лиге Европы.

Витория готов организовать отдельную встречу для обсуждения физического состояния команды.

«Я выиграл 11 титулов, выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Кто тогда прав?» – подытожил главный тренер «Спартака».

Напомним, «Спартак» ждет 3 встречи в групповом этапе Лиги Европы с «Легией», «Лестером» и «Наполи».