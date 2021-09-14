Петербургский «Зенит» начал матч против лондонского «Челси» в рамках первого туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж», прямую трансляцию матча можно найти здесь.

За «Челси» сегодня не смогли сыграть полузащитники Н’Голо Канте и Кристиан Пулишич, в Лондон из «зенитовцев» не прилетели защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, а также полузащитник Магомед Оздоев.

На матче работает бригада арбитров из Польши во главе с судьей Бартошом Франковски. Его ассистентами на боковых линиях являются Марчин Бонек и Якуб Винклер, резервный судья матча — Кшиштоф Якубик.

В параллельном матче играют соперники «Зенита» и «Челси» по группе — шведский «Мальмё» и итальянский «Ювентус».