Бывший футболист петербургского «Зенита», футбольный тренер Алексей Стрепетов эксклюзивно для Nevasport поделился ожиданиями от стартового матча «сине-бело-голубых» против лондонского «Челси» в новом розыгрыше Лиги чемпионов:

«Если Барриос появится в этом матче, это станет большим укреплением обороны «Зенита». К сожалению, нет Ловрена — это большая потеря, потому что «Челси» великолепно играет на втором этаже. В «Зените» мало высокорослых игроков, которые могли бы составить конкуренцию в борьбе на втором этаже. Многие пишут, что надо делать ставку на бразильцев, но нам на поле нужны и высокие игроки — Дзюба, Ерохин.

Меня беспокоит состав: последние игры показали, что у «Зенита» есть проблемы в центре обороны. Но у команды очень симпатичная середина поля и атака. Я надеюсь, что «Зенит» даст бой «Челси» и доставит много проблем их обороне. Многие специалисты опускают нашу команду, но не надо сравнивать «Челси» с «Зенитом». Нужно доказать, что команда «Зенит» Санкт-Петербург не так просто играет в Лиге чемпионов. Мы не мальчики для битья, мы приедем в Лондон и должны на равных играть с «Челси».

Да, проблемы у команды есть — это и центральные защитники, и вратарская позиция. Голкипер должен хорошо играть на выходов — будет это Михаил Кержаков или Станислав Крицюк. Вратарь должен получить задание на себя взять все верховые передачи в район штрафной. Я надеюсь на нашу атаку — на бразильцев, на Артема Дзюбу, на Сердара Азмуна. Будем надеяться на хороший, положительный результат.

Дзюба доставит много проблем обороне — он хорошо играет вверху, начинает атаки, закрывает мяч. Мотивация сыграть против «Челси» и выйти на поле с капитанской повязкой заставит его сыграть на высочайшем уровне. Если в составе не будет Артема Дзюбы и Александра Ерохина, у нас будут большие проблемы на втором этаже. Кто то же должен бороться с тем же Лукаку? Это мощный форвард, который великолепно играет головой. Если мы выйдем играть небольшими футболистами (а никого к великанам не отнесешь кроме Дзюбы, Ерохина и Ловрена), то у нас будут проблемы — они смогут не опускать мяч и играть только верхом.

В целом, у «Зенита» есть хороший выбор в середине поля, в атаке, так что мы можем доставить проблемы обороне «Челси».