Российские биатлонистки, тренирующиеся под руководством Михаила Шашилова, готовятся к олимпийскому сезону 2021/2022 без специалиста по стрельбе.

Шашилов до сих пор не согласовал кандидатуру тренера по стрельбе с руководством Союза биатлонистов России. На разных тренировочных сборах в этой должности работали Александр Куделин и наставник юниоров Александр Хлусович. Эти специалисты не устроили Шашилова.

На данный момент у Шашилова есть единственный помощник – Николай Загурский, но он не смог поехать на летний чемпионат мира из-за болезни. Отсутствует от и на тренировочном сборе в Сочи. Пока обязанности главного помощника тренера исполняет экс-биатлонист Алексей Шевченко.

В составе группы Шашилова к зимнему сезону готовятся Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко.