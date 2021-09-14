Генеральный директор и вице-президент СКА Роман Ротенберг дал комментарий по ситуации с нападающим Иваном Морозовым.

Хоккеист отказался продлевать контракт со СКА, он хочет продолжить карьеру в НХЛ. Во время подготовки к сезону-2021/2022 СКА перевел Морозова в фарм-клуб ВХЛ. По официальной версии это было сделано для набора формы.

СКА пока не планирует отменивать Морозова: «Мы смотрим на ситуацию. Пока не получили достойных предложений».

Шанс возврата Морозова в главную команду, по словам Ротенберга, есть: «Это зависит от него самого, от того, что он покажет в «СКА-Неве».