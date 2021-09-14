На матч первого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией» в Лиге Европы смогут попасть 13,5 тысяч зрителей.

По информации пресс-службы клуба на официальном сайте, Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны «Открытие Арены» на 30 процентов. Общая вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей.

До этой встречи максимально разрешённая вместимость составляла 3 тысячи человек. Билеты на встречу «Спартак» — «Легия» уже поступили в продажу.

Болельщики, которые планируют посетить матч, должны иметь специальный QR-код, который подтверждает вакцинацию от коронавируса либо официально перенесённое заболевание за последние 6 месяцев.

Напомним, встреча «Спартака» с «Легией» состоится завтра, 15 сентября. Начало назначено 17:30 по московскому времени.