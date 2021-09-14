Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказала мнение о том, как должен проходить отбор в сборную России по биатлону на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Слова Богалий цитирует портал News.ru. По мнению экс-биатлонистки, всем составом нужно пробежать летний чемпионат России, а затем собраться на отборе в ноябре.

«Никто не должен иметь преференций, кроме входящих в первую двадцатку. Все остальные должны отбираться с чистого листа на равных правах. Я имею в виду примерно 30 лучших биатлонистов России», — отметила Богалий, подчеркнув, что если выстрелит кто-то не из спортсменов основы, то можно успеть оформить документы на выезд на январские соревнования.

«Я бы сделала гонки максимально контактные, то есть помимо спринта добавила бы преследование, масс-старт или суперспринт», — отметила Богалий.