На встречу первого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» смогут прийти больше 15 тысяч зрителей.

Роспотребнадзор дал разрешение заполнить трибуны «Открытие Арены» на 30 процентов. Информацию предоставила пресс-служба красно-белых.

Это значит, что на матч смогут прийти 13 500 зрителей. Ранее максимально разрешенная вместимость составляла 3 000 человек.

Зрители, планирующие посетить стадион, должны иметь при себе QR-код. Он выдается на основании вакцинации или официально перенесенного в последние 6 месяцев коронавируса.

«Спартак» сыграет с «Легией» завтра, 15 сентября. Начало матча в 17.30 по московскому времени.