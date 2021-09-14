Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с российским нападающим Владиславом Котковым, которого клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» выставил на драфт отказов.

Сообщается, что двустороннее соглашение рассчитано на два года. Владислав Котков является воспитанником школы ЦСКА, он выступал за молодёжную команду клуба вплоть до 2017 года, после чего перебрался в Северную Америку.

Какое-то время Котков выступал Главной юниорской лиге Квебека, на его счету 208 матчей и 180 очков — 87 заброшенных шайб и 93 результативных передачи. Также хоккеист поиграл за фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Ранее из НХЛ в ЦСКА вернулись олимпийские чемпионы 2018 года защитник Никита Нестеров и нападающий Михаил Григоренко.