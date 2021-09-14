Международная федерация дзюдо запретила алжирскому дзюдоисту Фетхи Нурине принимать участие в соревнованиях в течение 10 лет.

23 июля 2021 года Нурин снялся с турнира дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. Он не хотел принимать участие в поединке со спортсменом из Израиля Тохаром Бутбулем. Алжирца временно отстранили от соревнований.

Дисциплинарная комиссия международной федерации дзюдо решила, что алжирский спортсмен использовал Игры в качестве платформы для протеста, политической и религиозной пропаганды. Это серьезное нарушение Устава, Кодекса этики IJF и Олимпийской хартии.

Это не первый подобный случай с Фетхи Нурином. Он снялся с ЧМ-2019 по той же причине.