На игру московского «Локомотива» против французского «Марселя» смогут попасть до 8 тысяч зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. В «Локомотиве» Роспотребнадзор разрешил заполнить стадион «РЖД-Арена» на 30 процентов от общей вместимости на первый матч группового этапа Лиги Европы. Общая вместимость стадиона составляет около 26 тысяч человек, так что на стадион смогут пройти около 8 тысяч болельщиков. Билеты на матч уже поступили в продажу.

Игра состоится в четверг, 16 сентября, начало матча назначено на 19:45 по московскому времени.

Отметим, встреча с «Марселем» является первой для «Локомотива» в текущем розыгрыше Лиги Европы. Также в одной группе с «железнодорожниками» находятся итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».