Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о том, что ему пришлось непросто из-за шума зрителей в финале Открытого чемпионата США.

В интервью RT Медведев подчеркнул, что концовка матча далась ему непросто.

«Публика активно поддерживала меня всю неделю, и в этом году мы противоречивых чувств друг к другу не испытывали. Думаю, дело было не в том, что они были настроены против меня, просто им очень хотелось, чтобы победил Новак», — сказал Медведев, добавив, что на трибунах сошлось много сербских болельщиков.

«Мне определённо приходилось непросто, но от этого победа в самом деле становится ещё слаще», — добавил Медведев.

Напомним, Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале US Open трёх сетах.