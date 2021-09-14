Российская фигуристка, воспитанница СШОР ЦСКА Елизавета Берестовская заменит фигуристку из группы Этери Тутберидзе Дарью Садкову на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске.

Об этом сообщает журналист «Телеспорта» Владислав Жуков в своем телеграм-канале. Официальных данных о замене на сайте ISU пока нет. Причина снятия спортсменки пока неизвестна.

Дарья Садкова получила только один этап юниорской серии Гран-при в сезоне-2021/22. Елизавета Берестовская должна была выступить на втором этапе серии Гран-при в Куршевеле, но на те соревнования не пустили российских фигуристов в связи с ковидным законодательством во Франции.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Красноярске состоится с 15 по 18 сентября.