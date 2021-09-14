Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри получил двухматчевую дисквалификацию за своё поведение в игре против «Милана».

Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. После окончания матча Сарри устроил словесную перепалку с хавбеком «Милана» Алексисом Салимакерсом и получил за это красную карточку. Дисквалификацию сразу на две игры ему дали за угрозы в адрес соперника, а также за богохульные высказывания после этого в подтрибунном помещении.

Формулировка «богохульство» достаточно распространена в итальянском чемпионате.

Напомним, игра «Милан» — «Лацио» проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В матче отличились Рафаэл Леау и Златан Ибрагимович.