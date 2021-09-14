Петербургский СКА не сумел открыть счет в первом периоде матча против московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит на стадионе «Мегаспорт» в Москве, на данный момент счет 0:0. Прямую трансляцию игры можно найти здесь, команды проведут на льду еще два периода.

Сухая серия СКА в гостевых играх против Спартака составляет уже более 200 минут. За время первого периода хоккеист СКА Эмиль Галимов успел побывать на скамейке штрафников: он получил двухминутное удаление за удар клюшкой.

На старте сезона СКА одержал три победы подряд — над «Северсталью» (3:2), «Локомотивом» (4:3) и «Адмиралом» (9:2). После этого подопечные Валерия Брагина проиграли «Автомобилисту» и нижегородскому «Торпедо».