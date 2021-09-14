Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Дарья Садкова пропустит четвёртый этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске.

Как сообщает портал tele-sport.ru со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России, Дарья Садкова пропустит соревнования по медицинским показаниям. Для Садковой этот этап должен был стать первым стартом на международном уровне.

Фигуристку заменит другая представительница России, воспитанница группы Сергея Давыдова из СШОР ЦСКА Елизавета Берестовская.

Также на этапе в женском одиночном катании смогут выступить Софья Акатьева, Софья Самоделкина, Елизавета Куликова и Анастасия Зинина.

Соревнования в рамках этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске состоятся с 15 по 18 сентября.