Белорусский футбольный арбитр Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти за один тайм матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между испанской «Севильей» и австрийским «Ред Булл Зальцбург».

Игра проходит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, на данный момент счет в игре 1:1.

В ворота «Ред Булла» был назначен один пенальти на 42-й минуте. Точным ударом отметился хавбек Иван Ракитич. В этом случае арбитру подсказал VAR.

В ворота «Севильи» было назначено три пенальти — на 13-й, 21-й и 37-й минутах встречи. Лишь один удар Луки Сучича — на 21-й минуте — оказался точным. На 13-й минуте Карим Адейеми не сумел реализовать возможность, а на 37-й минуте ошибся сам Сучич. В первом моменте арбитру помогла бригада VAR.

Команды проведут на поле еще один тайм.