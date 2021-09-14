Петербургский «Зенит» определился со стартовым составом на первый матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Челси».

Встреча пройдет на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Место в воротах «Зенита» займёт новичок Станислав Крицюк, который в прошлые выходные дебютировал в составе «сине-бело-голубых». В защите сыграют Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков и Дуглас Сантос. В полузащите выступят Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел и Клаудиньо. В нападении Сергей Семак выставил Сердара Азмуна и Малкома.

Отметим, нападающий Артём Дзюба остался на скамейке запасных, как и хавбек Александр Ерохин.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.