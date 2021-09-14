Петербургский СКА обыгрывает московский «Спартак» после двух периодов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит на стадионе «Мегаспорт» в Москве, осле второго периода счет в матче 2:0 в пользу гостей.

Счет в игре был открыт на 23-й минуте встречи. Это сделал форвард СКА Антон Бурдасов, в этой атаке ему ассистировал Андрей Кузьменко.

Вторую шайбу СКА забросил Кирилл Марченко на 37-й минуте, реализовав большинство после удаления Александра Хохлачёва за подножку. Результативной передачей в этой шайбе отметился Степан Фальковский.

СКА не пропускает от «Спартака» в Москве уже более 200 минут.

Отметим, команды проведут на льду ещё минимум один период, прямую трансляцию встречи можно найти здесь.