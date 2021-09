На двери гостевой раздевалки стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, где сейчас находятся игроки санкт-петербургского «Зенита», появилась забавная надпись.

Кто-то приклеил на двери жёлтый лист с надписью «Believe», что означает «Верь».

Фотография двери с надписью появилась в «Твиттере» команды незадолго до старта матча против лондонского «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА. «Зенит» ответил этой фотографией на «твит» вымышенного персонажа Теда Лассо из одноименного сериала — I believe in believe.

Прямую трансляцию встречи можно найти здесь, стартовый состав «сине-бело-голубых» доступен по ссылке. Начало встречи на «Стэмфорд Бридж» назначено на 22:00 по московскому времени.

Эта игра станет первой для «Зенита» в текущем розыгрыше ЛЧ. «Челси» является действующим обладателем трофея.