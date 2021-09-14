Глава Российского Футбольного Союза Александр Дюков высказался об уходе венгерского специалиста Виктора Кашшаи с поста главы судейского департамента РФС.

Слова Дюкова цитирует портал «Чемпионат».

«Кашшаи не получил неустойку, уход – его инициатива. Мы благодарны ему за его работу», — отметил Дюков, добавив, что судейством люди недовольны всегда, однако при объективном взгляде можно увидеть положительную динамику, в частности, стало меньше ключевых ошибок.

«Наши судьи привлекаются к работе на важных матчах, посмотрим на работу Карасёва в финале Суперкубка УЕФА. Многие судьи мечтают о таком, выбор пал на него. Плюс Пустовойтова, которая отсудила финал Олимпиады», — отметил Дюков, добавив, что с преемником Кашшаи в РФС могут определиться уже на следующей неделе.