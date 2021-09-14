Швейцарский «Янг Бойз» сумел обыграть «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22.

Игра состоялась в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте в составе «Манчестер Юнайтед» отличился Криштиану Роналду с передачи Бруну Фернандеша. Затем «МЮ» пришлось остаться вдесятером: красную карточку получил Аарон Ван-Биссакка за то, что наступил на голеностоп соперника.

Во втором тайме «Янг Бойз» сравнял счет — на 66-й минуте отличился Муми Нгамалё. Уже на пятой добавленной минуте швейцарцам удалось вырвать победу: гол забил Теозон-Жордан Сибачо.

Также в этой группе находятся «Вильярреал» и «Аталанта», их встреча состоится позже.