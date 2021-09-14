Петербургский СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве на арене «Мегаспорт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Результат хоккеисты СКА обеспечили уже во втором периоде. На 23-й минуте отличился Антон Бурдасов, автором результативной передачи на него стал Андрей Кузьменко.

В концовке периода Кирилл Марченко сумел забросить шайбу с передачи Степана Фальковского, реализовав большинство после удаления нападающего Александра Хохлачева за подножку.

У «Спартака» было четыре возможности реализовать большинство в игре, но «красно-белые» ими не воспользовались.

После двух поражений подряд в регулярном чемпионате СКА, наконец, удалось одержать победу.