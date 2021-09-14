Испанская «Севилья» сыграла вничью с австрийской командой «Ред Булл Зальцбург» на старте группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме белорусский арбитр Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти — три в ворота хозяев и один в ворота гостей. Лишь один пенальти смогли реализовать футболисты «Зальцбурга» — на 21-й минуте точный удар нанес Лука Сучич, на 37-й он пенальти не реализовал, как и Карим Адейеми на 12-й. В составе «Севильи» ударом с точки отличился Иван Ракитич.

Во втором тайме «Севилья» остались в меньшинстве: Юссеф Эн-Несири получил вторую желтую карточку на 50-й минуте и покинул поле. Но испанской команде удалось удержать ничейный результат.