Пятеро футболистов петербургского «Зенита» не стали принимать участие в акции в поддержку движения Black Lives Matter перед началом матча против «Челси» в Лиге чемпионов.

Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. На данный момент счет в матче 0:0.

На одно колено перед началом встречи не встали российские футболисты Станислав Крицюк, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, а также украинский защитник Ярослав Ракицкий.

Все остальные игроки «Зенита» (оставшиеся легионеры — это Малком, Вендел, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Сердар Азмун и Вильмар Барриос), а также все футболисты лондонского «Челси» в полном составе приняли участие в акции.

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Зенит» можно найти здесь.