Петербургский «Зенит» не сумел открыть счёт в первом тайме матча с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра проходит на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, счёт после первого тайма 0:0.

У «Челси» не получилось нанести ни одного удара в створ ворот соперника, все четыре удара оказались мимо цели. «Зенит» нанес два удара по воротам Эдуара Менди и один из них оказался в створ ворот.

В первом тайме желтой карточкой в составе «Челси» отметился защитник Сесар Аспиликуэта. Это произошло на 45-й минуте встречи.

Поединок судит бригада арбитров из Польши во главе с Бартошем Франковски. На линиях ему помогают Марцин Бонек и Якуб Винклер.

Команды проведут на поле еще один тайм, прямую трансляцию матча можно найти здесь.