Президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков заявил о том, что перед сборной России стоит задача отобраться в финальный турнир Олимпийских игр.

Слова Дюкова цитирует портал РИА Новости. Глава РФС отметил, что Олимпийские игры — это не самый важный международный футбольный турнир и он уступает чемпионатам мира и Европы.

«Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там. Мы такую задачу ставим и будем работать в этом направлении», — сказал Дюков, добавив, что отбор на Олимпиаду сложнее, чем на мир и Европу, поскольку у европейских сборных всего четыре путёвки.

Напомним, ранее об отборе на Олимпиаду говорил президент России Владимир Путин в контексте возможной отмены лимита на легионеров.