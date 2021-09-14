Мужская сборная России по волейболу проиграла сборной Польши в четвертьфинале чемпионата Европы 2021 года и покинула розыгрыш турнира.

Игра состоялась на стадионе «Эрго Арена» в Гданьске и завершилась со счётом 3:0 в пользу польских волейболистов. Счёт по партиям 25:14, 26:24, 25:19 в пользу хозяев, россиянам не удалось взять в матче ни одного сета.

Сборная Польши на данный момент не потерпела на турнире ни одного поражения — пять побед на групповом этапе, одна в 1/8 финала и одна — в 1/4 финала.

В полуфинале чемпионата Европы по волейболу сборная Польши сыграет с командой-победительницей из пары Чехия — Словения. Эта игра состоится завтра, 15 сентября, в чешском Витковице. Также в полуфинал уже квалифицировалась сборная Сербии по волейболу.