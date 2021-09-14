Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку открыл счет в матче против петербургского «Зенита» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», на данный момент счет в матче 1:0 в пользу хозяев поля.

Эпизод произошел на 68-й минуте встречи, Лукаку сумел оторваться от защитников и замкнуть головой подачу защитника Сесара Аспиликуэты. Это первый гол для Ромелу Лукаку в Лиге чемпионов за лондонский «Челси», в прошлом сезоне футболист выступал за миланский «Интер».

На счету вратаря «Челси» Эдуара Менди два сейва в этом матче, на счету голкипера «Зенита» Станислава Крицюка — один.

Напомним, прямую трансляцию матча можно найти здесь.