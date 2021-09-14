Главные новости с футбольных полей Европы, ледовых катков и волейбольных площадок — в дайджесте от Nevasport за 14 сентября.

«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси» на выезде в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл с минимальным счетом лондонскому «Челси» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22. Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Во втором тайме «Челси» сумел выйти вперёд благодаря голу Ромелу Лукаку.

Россия проиграла Польше в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная России по волейболу проиграла сборной Польши в четвертьфинале чемпионата Европы 2021 года и покинула розыгрыш турнира. Игра состоялась на стадионе «Эрго Арена» в Гданьске и завершилась со счётом 3:0 в пользу польских волейболистов. Счёт по партиям 25:14, 26:24, 25:19 в пользу хозяев, россиянам не удалось взять в матче ни одного сета.

СКА обыграл «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве на арене «Мегаспорт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. В составе СКА отличились Антон Бурдасов и Кирилл Марченко.

Ученица Тутберидзе пропустит этап серии Гран-при в Красноярске по медицинским показаниям

Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Дарья Садкова пропустит четвёртый этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Как сообщает портал tele-sport.ru со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России, Дарья Садкова пропустит соревнования по медицинским показаниям. Фигуристку заменит другая представительница России, воспитанница группы Сергея Давыдова из СШОР ЦСКА Елизавета Берестовская.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Янг Бойз» на старте Лиги чемпионов

Швейцарский «Янг Бойз» сумел обыграть «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22. Игра состоялась в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 2:1. В составе «МЮ» отличился Криштиану Роналду, в составе «Янг Бойз» — Теозон-Жордан Сибачо и Муми Нгамалё.

«Севилья» сыграла вничью с «Ред Буллом Зальцбург» в Лиге чемпионов. В матче было удаление и 4 пенальти

Испанская «Севилья» сыграла вничью с австрийской командой «Ред Булл Зальцбург» на старте группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:1. В первом тайме белорусский арбитр Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти — три в ворота хозяев и один в ворота гостей.

Валиева, Косторная, Туктамышева и Коляда выступят на Finlandia Trophy

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников турнира серии челленджер Finlandia Trophy, который будет проходить в Эспоо с 6 по 10 октября. В женском одиночном катании Россию представят Камила Валиева, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева. В мужском катании от России заявлены Михаил Коляда, Евгений Семененко и Андрей Мозалев.