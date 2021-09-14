Петербургский «Зенит» проиграл с минимальным счетом лондонскому «Челси» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме команды счет не открыли, у «Челси» не получилось нанести ни одного удара в створ ворот.

Во втором тайме «Челси» сумел выйти вперёд благодаря голу Ромелу Лукаку, который сумел переиграть защитников «Зенита» на втором этаже и замкнул подачу Сесара Аспиликуэты.

Ответный матч этих команд пройдет в декабре в Петербурге.

В следующем туре «Зенит» сыграет с шведским клубом «Мальме» на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге. «Челси» же предстоит выезд в Турин к «Ювентусу».